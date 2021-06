Gürsu, sokak konserleriyle renkleniyor

Gürsu Belediyesi, 'Her yer sahne, her yerde müzik' sloganlı sokak konserleriyle ilçenin sosyal hayatını renklendiriyor.

Kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak konserleri ilçe halkına keyifli zamanlar yaşatıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'nun farklı noktalarında düzenlediğimiz sokak konserlerimiz, hemşerilerimizin takdirini kazandı. Ruhumuza iyi gelecek her şeye çok ihtiyacımız olan bu günlerde, müzik ruhun gıdasıdır sözünden yola çıkarak, Gürsu'nun sokaklarını müzikle dolduruyoruz. İlçemizin insan yoğunluğunun fazla olan noktalarında gerçekleştirdiğimiz konserlerle hemşerilerimizi biraz olsun salgın sürecinin stresinden uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Hem hemşerilerimize keyifli zaman geçirme imkanı sağlıyoruz hem de müzisyenlerimizin bu zor zamanlarında onlara destek olmuş oluyoruz. İnşallah, korona virüs sürecinden kurtulduğumuz günlerde, gençlerimizle, hemşerilerimizle, yan yana, coşkuyla izleyeceğimiz konserlerimize kavuşmayı diliyorum” dedi.

Salgın sürecinin ağır etkilerinin herkesin üzerinde yoğun baskı oluşturduğu bu süreçte, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen sokak konserleriyle, Gürsu halkına moral veriliyor. Kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen konserler; maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek gerçekleştiriliyor. Konserler sırasında izleyicilerin kalabalık bir kitle olarak toplanması engelleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.