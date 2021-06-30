Nilüfer’de Aydın Esen ile caz keyfi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Aydın Esen, 6. Nilüfer Caz Tatili’nde sergilediği performansla müzikseverleri büyüledi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Nilüfer Caz Tatili birbirinden değerli müzisyenleri Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. 6. Nilüfer Caz Tatili’nde bu kez dünyaca ünlü piyanist ve besteci Aydın Esen, Balat Atatürk Ormanı’nda sahne aldı.

Uzun yıllar New York’ta yaşayan virtüöz piyanist ve besteci Aydın Esen, birçok plak şirketiyle çalışarak elektronik müzik dünyasında sessizce, sayısız başarıya imza attı. Miroslav Vitous, Vinnie Colaiuta, Eddie Gomes, başta olmak üzere birçok dev isimle çalışmalar yapan Aydın Esen, yakın zaman önce yayımladığı "LightYears" albümüyle de bir kez daha dünyaya nerede olduğunu gösterdi.

Fussion caz ve postbop’u elektronik unsurlarla renklendirdiği emprovizasyonlarıyla Nilüfer Caz Festivali’ne renk katan Aydın Esen, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. İki saat süren konser sonunda büyük alkış alan Esen’e günün anısına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de plaket vererek teşekkür etti.

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