30 kilometre kovalamaca sonucu otomobiliyle kaza yapınca yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da polisin `dur´ ihtarına uymayarak, otomobille kaçan Mustafa G. (23), 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kaza yapınca yakalandı. Ehliyetsiz olduğu saptanan sürücüye, 2 bin 698 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi´nde 16 Z 3386 plakalı otomobilin tehlikeli şekilde ilerlediğini fark etti. Polisin `dur´ ihtarına uymayan Mustafa G., otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis otosuna da çarpan otomobil, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapınca durdu. Sürücü Mustafa G., gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını söyleyen Mustafa G.´ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Mustafa G., polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-06 18:54:03



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