Sanatçıya destek festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemide zor günler yaşayan sanatçıları desteklemeye devam ediyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek ‘Birnefestival’ programı kapsamında 17 ilçede düzenlenecek açık hava sanat etkinlikleri ile vatandaşlar pandemi stresini atıp, moral bulacak, 450’nin üzerinde sanatçı ve teknik ekip ise ekonomik anlamda desteklenmiş olacak.

Bursa’da pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar ve esnafa yönelik bu güne kadar toplamda 170 milyon TL’lik destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, süreçten en fazla etkilenen sanatçıları da unutmadı. Mart ayında “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesiyle sokak sanatçılarına sağlıklı ortamda sanatlarını icra etme imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay yapılan Sokak Sanatçıları Festivali’nin ardından şimdi de yerel sanatçılar için yeni bir destek paketini devreye aldı. Bursa’nın merkez ve 17 ilçesini Eylül ayı sonuna kadar açık hava sanat etkinlikleriyle buluşturacak ‘Birnefestival’ programı düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantı öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Özer Matlı ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ciddi gelir kaybı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, işçisinden işverenine kadar birçok sektörün pandemiden olumsuz etkilendiğini hatırlatarak, konser, eğlence ve sahne etkinliklerinin de ciddi şekilde kısıtlanması yüzünden sanatçılar ve bu sektörle ilgilenenlerin de ciddi gelir kayıplarına uğradığını kaydetti. Salgın dolayısıyla özellikle sanatçı kesiminde, sanat aleminde etkilenmişliğin daha fazla olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu süreçle alakalı destek kampanyalarıyla ilgili farklı çalışmalar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Yine Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, ‘Müzik Susmasın’ projesi kapsamında yapılan destekleri uzattıklarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu dönemde ‘sanatta hayat’ mottosuyla yola çıktık. Bir dizi etkinlik ve faaliyetlerle şehrimizi buluşturduk. Sanatçılarımıza destek verdik. Sanatçılarımızı yalnız bırakmadık” dedi.

Açık havada sanat

Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında toplamda 450 sanatçının maddi anlamda bu zorlu dönemi atlatmasına katkı sunacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, “Birnefestival, çocuk tiyatrosu, müzik gölge oyunları ve animasyon gibi pek çok kategoride gerçekleşecek. 10 Temmuz'da kortej yürüyüşüyle başlıyoruz ve Eylül sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık iki buçuk ay deval erecek olan bir etkinlik. Bursalılara nefes alma imkanı sağlayacak. Festival aynı zamanda yerel sanatçıların işlerini sürdürmelerine destek olacak. Velhasıl sanatla buluşmak isteyen, sanat musikisiyle, tiyatroyla, farklı bir etkinlikle, aktivite ile buluşmak isteyen her kim varsa onun karşılığı olacak etkinlik ve çalışmaların çeşitlendirildiğini, özellikle çalışıldığını hep birlikte göreceğiz. BKSTV Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ederim. Ayrıca Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım’a da çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreci beraber aşacağız. Desteklerimiz artarak devam edecek. Herkese iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Her kesime hitap edecek

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Özer Matlı ise, şehirle ilgili yapılması mantıklı tüm projelerde yanlarında olduğu için Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde BKSTV’nin yaz etkinliklerini kamuoyuna duyuracaklarını hatırlatan Matlı, “Bir buçuk senedir kapalı kalan Bursa'nın, sanat ve müzik ile buluşacağı on birinci aya kadar her kesime hitap edecek, müziğin olacağı, insanların yüzünün güleceği bir dönem geçirmek istiyoruz. Ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Destekleri nedeniyle başta başkanıma ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

