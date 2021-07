Bu ekipten uçan da kaçamıyor Kurban yerlerinde karasinek mücadelesi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kurban satış yerlerinde karasinek ilaçlaması yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Veysel Karânî ve Geçit mahallelerinde oluşturulan hayvan satış yerleri, karasinek oluşumuna karşı her gün düzenli olarak ilaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı kotralarda ilk olarak otomobil arkasına yerleştirilen ilaçlama makinesi ile çalışma yapan ekipler, ikinci aşamada ise rezidüzel ilaçlama yöntemi ile kotraların içerisi ve çevresini ilaçlıyor. Ekipler, bu yıl ilk kez kullandıkları granül formda karasinek yemlerini kurban satış noktalarının farklı noktalarına bırakarak, karasinek ve larva oluşumuna karşı kesin çözüm sunuyor. Çalışmalar hem satış yapan hayvan sahipleri hem de kurbanlık alan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye ekipleri karasinek oluşumuna engel olmak adına hayvan satış yerlerinde oluşan gübreleri her gün topluyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurbanlık satış alanlarının sineklere karşı her gün ilaçlandığını ifade eden Yosun, “Belediyemiz tarafından Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurbanlık satış alanı olarak belirlenen noktalarda pülverizatörler ile rezidüzel yani kalıcı ilaçlama yapıyoruz. Ayrıca bu sene ilk defa granül formdaki karasinek yemleri kotraların çevresine bırakıyoruz. İlaçlama konusunda bilgi ve tecrübeye sahip uzman ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar ile kurban satış yerlerindeki karasinek popülasyonunu büyük ölçüde yok ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.