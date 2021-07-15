Hazırlık maçı: Bursaspor: 1 - Mariupol: 1

Bursaspor, yeni sezon çalışmalarının ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Mariupol’la 11 berabere kaldı. Yeşilbeyazlı takımın tek golünü penaltından Emirhan Aydoğan attı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, ilk hazırlık maçını Ukrayna temsilcisi Mariupol’la gerçekleştirdi. Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Bursaspor yine de golü bulan taraf oldu. Yeşilbeyazlı takım, İsmail Can Çavuşluk’ın yerde kalmasıyla kazandığı penaltıyı Emirhan Aydoğan’la gole çevirdi ve soyunma odasına 10’lık üstünlükle gitti. İkinci devreye 9 oyuncu değişikliği ile başlayan Bursaspor, daha iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle genç oyuncu Vefa Temel’le pozisyon oluşturmaya çalışan Bursa ekibi, gol yollarında etkisiz kaldı. Maçın 70. dakikasında ise defansta verdiği boşluk sonrası Bursaspor kalesinde golü gördü. Ukrayna temsilcisi Mariupol, Shobotenko’nun golüyle 11’lik skoru yakaladı. Maçın kalan bölümden başka gol sesi çıkmayınca da mücadele 11 sona erdi.



Stat: Afyon Zafer Stadyumu

Hakemler: Burak Akdağ xxx, Kurtuluş Aslan xxx, Ali Çakır xxx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xxxx (Deniz Aydın dk. 46 xx), Cüneyt Köz xx (dk.46 Aykut Akgün xx), Taha Altıkardeş xxx (Ertuğrul Kurtuluş dk. 46 xx), Furkan Emre Ünver xx (Ozan İsmail Koç dk. 46 xx), Furkan Özcan xxx (Hamza Baran dk. 46 xx), Emirhan Aydoğan xxx (Ramazan Keskin dk. 46 xxx), Burak Altıparmak xxx (Vefa Temel dk. 46 xxx), Kerem Şen xx (Tayfun Bebek dk. 46 xx), Çağatay Yılmaz xx (Murat Karadeniz dk. 46 xxxx), Burak Kapacak x (İsmail Can Çavuşluk dk. 40 xx), Batuhan Kör x (Berat Altındiş dk. 40 xx)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Mariupol: Oleg Kydryk xx, Stasyk xxx, Shobotemko xxx, Mikicey xxx, Meliskenko xxxx, Sheh xxx, Mishnov xxx, Peterman xx, Kashyk xxx, Gorbunov xx, Kylakov xxx (Mikitishin dk. 61 xx)

Yedekler: Turbaevskiy, Drambaev, Udod, Hromev, Placsa, Koshkosh, Topalov, Potalov

Teknik Direktör: Ostap Markevych

Goller: Emirhan Aydoğan (dk. 44 pen) (Bursaspor), Shobotenko (dk. 70) (Mariupol)

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