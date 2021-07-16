Bursa’da bisikletli gençlerin ölüme yolculuğu

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Bursa’da bisiklet süren gençlerin TIR’ın arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Bisiklet süren genç, TIR’ın arka tarafına tutunarak seyahat etti. OvaakçaGemlik yolu üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan gençler, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu.

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