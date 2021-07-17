Kızıl geyikler fotokapana böyle yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara kızıl geyikler böyle yakalandı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince, Bursa ili genelinde fotokapan ile kızıl geyik izleme çalışması yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, kızıl geyikler dişi, erkek ve yavru bireyler olarak takip edilirken, elde edilen veriler ışığında, avlanması yasak olan türün yoğun olduğu alanlarda koruma ve kontrol çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Yapılan izleme ve envanter çalışması ile Bursa ili ve ilçelerinde kızıl geyik popülasyonun doğal ortamında arttırılması hedeflenmektedir.

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