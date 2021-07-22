Bursaspor, Bolu kampının ilk antrenmanını gerçekleştirdi

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 10 gün sürecek Bolu kampının ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında daha önce Afyon'da kamp yapan Bursaspor, bugün üçüncü etap çalışmaları için Bolu'ya gelerek ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan yeşilbeyazlı takım, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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