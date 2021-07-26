İnegöl’de unutulmaz Türk Halk Müziği gecesi

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği sosyal mesafeli ve maskeli kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöllülerle buluşan TRT Ses Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç, seslendirdiği türkülerle kulakların pasını sildi. İnegöl Belediyesi THM korosu da solistler geçidi ile ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Pandemi sürecinde ara verilen kültür sanat etkinlikleri, yeni normalleşmeyle beraber 03 Temmuz Cumartesi "Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri" adı altında yeniden başlamıştı. Sosyal mesafe ve maskeli etkinliklere ilçe halkı özlenen eski günlere yeninden ulaşmanın mutluluğuyla katılım göstermeye devam ediyor. 25 Temmuz Cumartesi akşamı İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve TRT Ses Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç İnegöllülerle buluştu.

Cumartesi akşamı 21.00'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde (Amfi) yapılan konser, Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi THM Korosu Solistler Geçidi gösterisiyle başladı. Solistler sırasıyla kendi türkülerini seslendirerek adeta kulakların pasını sildiler. Konserin ilk bölümü, solistlerin seslendirdiği türkülerle son buldu.

Programın ikinci bölümünde ise, Türk Halk Müziği Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç sahnedeki yerini aldı. Birbirinden güzel türkülerle geceyi süsleyen Kılıç, sohbetiyle de ilçe halkının gönlünde taht kurdu. Kılıç, sahnede seslendirdiği onlarca eserle, dinleyenleri adeta diyar diyar gezdirdi. Farklı yörelere ait türkülerde vatandaşlar kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman ise oynadı.

Konser sonrası TRT Ses Sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç’a İnegöl'ü simgeleyen çini hediye edildi.

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