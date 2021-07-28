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Motosikletteki ayağından yaralı kadın, polis otosuyla evine bırakıldı

DHA

Motosikletteki ayağından yaralı kadın, polis otosuyla evine bırakıldı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, motosikletin arkasında ayağından yaralı olan annesi ile yolculuk yapan Sakuş Y.'yi durdurdu. Polisler, ehliyetsiz sürücüye para cezası yazarken, annesini ise ekip otosuyla evine götürdü.
İnegöl polisinin, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de katılıp, kask takmayan sürücülere uyarıda bulundu. Kontrol sırasında, arka koltukta oturan annesi Meryem Ş. ile yolculuk yapan Şakur Y.'nin kullandığı motosiklet durduruldu.  İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sağ ayağında yara olan kadını görünce, sürücüye kim olduğunu sordu. Kadının annesi olduğunu öğrenen Baydemir, uygulama noktasına bir ekip çağırıp, Meryem Ş.'yi, güvenliksiz taşındığı motosikletten indirilip ekip otosuyla evine gönderirken, sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 698 lira para cezası yazıldı.
Gün boyu devam eden uygulamada, denetlenen 100 motosikletten, 60'ının sürücüsüne toplam 50 bin lira ceza uygulanırken, 4 motosiklet ise trafikten men edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
2021-07-28 13:20:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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