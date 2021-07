Başkan Aktaş, Türkiye’yi ağlatan Gülsüm Teyze’ye moral verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında her şeyi kül olunca göz yaşlarına boğulan Gülsüm Uysal’la moral verdi.

Manavgat ilçesindeki yangında evinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döken talihsiz kadın, bütün Türkiye’yi derinden etkilemişti. Görüntüleri izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gülsüm Teyze’nin üzüntüsüne sessiz kalmayarak yardım edeceklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gülsüm Uysal'la bugün telefon üzerinden görüntülü görüşme yapan Başkan Alinur Aktaş, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Büyük geçmiş olsun, biz sizi dinledikten sonra kendi içimiz yanmış gibi, kendi evimiz yanmış gibi içimiz parçalandı” diyen Alinur Aktaş, “Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak söylüyorum, hem ev eşyalarınız, hem de kızınızın çeyizinin düzülmesi konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Yangının nasıl olduğu hakkında Gülsüm Uysal'dan bilgi alan Başkan Aktaş, şu ânki durumun hallolacağını, önemli olanın can sağlığı olduğunu dile getirdi. Kendisini ablası, bacısı gibi kabul ettiklerini belirten Başkan Aktaş, konuyla özel olarak ilgileneceğini ifade etti.

Görüşmede evinin durumu hakkında bilgi veren Gülsüm Uysal, “Köyde yaşıyoruz. Eşimle birlikte bir oda yaptırdık. Sadece kimliklerimizi alabildik. Evimizin önünde hayvanlarımızı salmaya zamanımız olmadı. Hiç aklımız ermedi, ama canımız ciğerimiz yandı. Şu ânda evli olan oğlumun ve akrabalarımın yanına sığındık. Evladının evinde kalsan ne kadar kalırsın, kardeşinin evinde kalsan ne kadar kalırsın? Kalacağız, mecburuz. Allah razı olsun kapıları sonuna kadar açık, ama bilemiyorum" diye konuştu.

“Canımız sağ olsun ama”

Eşiyle 1985 yılında evlendiği, 2'si erkek 3 çocuk sahibi olduklarını söyleyen Uysal, yangın olduğu sırada babasının yanında bulunduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti. Babasına, “Yukarıdan ateş çıktı. Tam havasını buldular, poyraz'” dediğini söyleyen Uysal, “Birlikte sokağa çıktık, babam baktı ve 'Eyvah kızım, gitti, köy gitti' dedi. Hemen evli olan Manavgat'taki oğlumu aradım, 'Belki bir faydanız olur yetişin' dedim. Kız kardeşimle geldiler. Biz evin iki tarafını temizleyeceğiz derken, çatıda muslukları açtık, zaten yarım saat demedi. Yangın geldi, koştuk arabaya kendimizi zor attık. Hiçbir şey, bir toplu iğne bile alamadık. Çocuklarım sağ olsun, canımız sağ olsun, ama illaki de o tencere kaynayacak" dedi.

“Suçlular kesinlikle hesap verecekler”

Başkanı Alinur Aktaş ise bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye’nin güneyinde 54 ayrı noktada çıkan yangınlarda sabotaj olma ihtimâlinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Konunun ilgili birimler tarafından araştırılacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Suçlular kesinlikle bununla alakalı hesap verecekler ama içimiz yandı, yüreğimiz yandı, ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı. Ülke olarak çok dertliyiz ve kederliyiz. Ama devlet ve millet iş birliğiyle inşallah birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağımıza inanıyorum. Manavgat, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri. Gülsüm Teyze’mizin o samimi yalvarışları, kızına hazırlamış olduğu çeyizler, o kadar çok etkilendim ki ister istemez hemen biz bu konudaki heyecanımızı arkadaşlarımızla paylaştık. Nihayetinde bizim şehrimiz bir tekstil, mobilya şehri. Kendisiyle irtibat kurdum. Gülsüm Teyze’mizin hâlâ o dik duruşu, her şeye rağmen pozitif bakışı beni ziyadesiyle etkiledi. Kendisine bu manada her türlü yardım ve desteği vereceğimizi ifade ettim" diye konuştu.

Özellikle ormanlarda piknik yapılırken ateş yakılmamasını ve başta cam olmak üzere atıkların ormana bırakılmamasına isteyen Başkan Aktaş, “Herkese büyük geçmiş olsun. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki hayırseverler olarak bazı kuruluşlarla da görüştüğüm için bunu söylüyorum; mobilya teminiyle alakalı yine orada oluşacak ihtiyaçlarla alakalı üzerimize düşen sorumluluğu ziyadesiyle yerine getireceğini ifade ediyoruz. Ama özelde Gülsüm ablamızın kızının çeyizlerinin tekrar yerine getirilmesi, Gülsüm ablamızın özellikle eksiklerinin giderilmesi noktasında özel bir hassasiyetimiz olacağını tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

