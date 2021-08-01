Bursaspor'da Taha Altıkardeş'in sözleşmesi uzatıldı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)Bursaspor´da genç savunmacı Taha Altıkardeş´in sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.
Bursaspor´un altyapısından yetişen, ilk olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan ve bu şansını da iyi değerlendirerek ilk 11´in değişmez isimleri arasına adını yazdıran genç oyuncu Taha Altıkardeş'in, 2023 yılında sona erecek sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.
Geçtiğimiz sezon ilk kez A Takımda şans bulan 17 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşmada forma giydi. Toplamda bin 110 dakika süre alan başarılı oyuncu, bir golün de hazırlayıcısı oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-01 10:47:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.