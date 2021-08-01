Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ, takımın pota altındaki mücadeleci ismi Jeremy Simmons ile birlikteliğine 2021-2022 sezonunda da devam edecek.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Yeşilliler, 2020-2021 sezonu öncesinde takıma dahil olan ve geçtiğimiz yılda pota altındaki mücadeleci oyunu, ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD´li pivot Jeremy Simmons ile yeni sezonda da yola devam edecek.
Jeremy Simmons, ING Basketbol Süper Ligi´nde süre aldığı 32 maçta 9.8 sayı-4.4 ribaund-0.9 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde ise 11 maçta 9 sayı-5.8 ribaund-1.5 asist ortalamalarını sergilemişti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-01 15:43:05
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