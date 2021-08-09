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'Oyuncakçı abi' mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da yüzünü güldürdü

İHA

'Oyuncakçı abi' mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da yüzünü güldürdü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında yollara düşen ve gittiği yerlerde çocuklara ücretsiz oyuncaklar dağıtan Muhsin Şaşmaz ile birlikte, Karasu Mahallesi’ndeki mevsimlik işçi çadırlarında oyuncak dağıtımına katıldı.
'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında mahalle mahalle gezerek, ücretsiz dağıttığı oyuncaklarla çocukları sevindiren Muhsin Şaşmaz’ın bu haftaki durağı Karacabey oldu. Şaşmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte Karasu Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçilerin çadırlarını ziyaret etti ve burada çocukların tamamına ücretsiz oyuncaklar dağıttı. Ellerine aldıkları oyuncaklarla sağa sola koşuşturan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Şaşmaz yaptığı açıklamada, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla çocuklara yatırım yapmamız şart. Bu yüzden belediye başkanımızla beraber, Karasu Mahallesi’ndeki mevsim işçi kardeşlerimizin çocuklarıyla buluştuk. İnşallah burada ve diğer mahallelere de gidip çocukları sevindireceğiz. Bu arkadaşlarımızla, çocuklarımızla olmaktan çok mutluyum. Başkanıma ve benimle olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çocuklar gülerse dünya güler diyorum” dedi.
Belediye Başkanı Ali Özkan ise “Güzellikler şehri Karacabey, aynı zamanda ‘tarım ve hayvancılığın başkenti’ olarak addediliyor. Bu çerçevede, tarımsal faaliyetleri layıkıyla gerçekleştirmek için de mevsimlik işçi olarak tabir edilen vatandaşlarımız bu bölgeye gelip çadırlarda ikamet ediyorlar. Tarlalarda çalışarak rızıklarını temin etmeye çalışıyorlar. Tabii gelirken burada sadece tarlada çalışacak vatandaşlarımız gelmiyor; aileleri var, çocukları var, hep birlikte geliyorlar. Muhsin Bey çocukluğunda hiç oyuncağının olmadığını, bazı meyve ve sebzeleri oyuncak haline getirerek, bu meraklarını heveslerini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kendisinde bu ukde olarak kalmış ve kendine bir ideal belirlemiş. ‘Mali imkanlarım el verirse, çocuklara sürekli oyuncak dağıtmak istiyorum’ demiş ve Bursa’mızın birçok ilçesinde bunu gerçekleştirmiş. Çocukları sevindirmek, mutlu etmek, onların çocukluklarında güzel hatıralar bırakmak çok güzel bir faaliyet. Çocuklarımız doya doya çocuklarını yaşarlarsa, gençlikte ve yetişkinliklerinde daha başarılı olurlar. Hayat mücadelesi herkese aynı fırsatı aynı imkânı elbette tanımıyor ama bazen yokluklar, o insanların daha dirençli olmasını da sağlayabiliyor. Muhsin bey örneğinde olduğu gibi kendisi çocukluğunda bunu yaşayamamış ama fırsat eline geçtiğinde de bütün çocuklara bu noktada yardımcı olmaya çalışmış. Bu çocuklarımızın da inşallah Muhsin amcaları sayesinde yüzleri gülecek, hayatlarında tatlı bir hatıra olarak kalacak. Muhsin Bey’e çok teşekkür ediyoruz, bu faaliyetlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Son derece keyifli geçen buluşmada, çadır alanında kalan tüm çocuklara oyuncak ve okuma kitapları, Başkan Ali Özkan ve Muhsin Şaşmaz aracılığıyla dağıtıldı.

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