Selzede çiftçiye büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında Karacabey ilçesinde yaşanan sel felâketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Selde sulama sistemleri zarar gören Karacabey’in Dağkadı Mahallesindeki 107 çiftçiye 240 top damlama sulama borusu dağıtıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçen mayıs ayında aşırı yağışlar yüzünden yaşanan sel felâketi ekili tarım alanlarına büyük zarar vermişti. İlçeye bağlı Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar mahallelerinde dere yataklarına yakın olan ekili tarla ve evleri su basmıştı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda ayçiçeği, bezelye, buğday, çeltik, çim, domates, İtalyan çimi, karpuz, mısır, nohut, pırasa, soğan, yonca, yulaf ve şekerpancarı ekili toplam 5170 dekar alanın zarar gördüğü belirlenmişti. Yine 1335 dekar ekili dikili alandaki mevcut damlama sulama sistemlerinin de kullanılamaz hale geldiği saptanmıştı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması maksadıyla çiftçiye her alanda önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, selden zarar gören çiftçileri de yalnız bırakmadı. Mayıs ayındaki selde sulama sistemleri zarar gören 107 çiftçiye toplam 240 top damlama sulama hortumu Karacabey’in Dağkadı Mahallesinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağıtılan sulama borularının âfetten zarar gören çiftçiye destek olmasının yanında, Türkiye ve dünyada yaşanan kuraklık dikkate alındığında, sulama suyunun tasarruflu kullanımına da önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Bölge çiftçisine desteklerinin süreceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Tarım A.Ş, aracılığıyla Karacabey ilçemizin Dağkadı, Tophisar, Yeşildere, Fevzipaşa mahallelerinde sel suları altında kalan tarım arazilerimize, bu yılın güz döneminde dağıtılmak üzere, toplam 47 çiftçimize dekar başı 20 kilogram olmak kaydıyla, toplam 7 bin 503 kilogram buğday tohumu hibe edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki yılın bahar döneminde mısır tohumunda ise toplam 75 çiftçimize dekar başı 2,5 kilo olmak kaydıyla 1 milyon 119 bin 198 dekara, toplam 2 milyon 797 bin 996 kilo mısır hibe edilecek. Bunlara ilâveten uzman teknik ekibimizle birlikte zarar gören alanları gezip çiftçilere teknik destek sağlıyoruz. Allah bir daha böyle afetleri ülkemize ve bölgemize yaşatmasın” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da selden zarar gören bölge çiftçisine desteklerinden ötürü Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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