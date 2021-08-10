Alinur Aktaş’tan Bursaspor’a 16 bin 16 TL’lik destek

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ’Ayağa Kalk Bursa’ kampanyası kapsamında Bursaspor Kulübü’ne 16 bin 16 TL’lik destekte bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un maddi anlamda sıkıntılar sebebiyle oluşturduğu ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasına son gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da destek çıktı. Aktaş, yeşilbeyazlı kulübe 16 bin 16 TL’lik katkı sağladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Ayağa Kalk Bursa hareketine 16.016 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederiz.”

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