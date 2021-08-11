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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı

İHA

Fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı

Bursa’da Kovid19 ile mücadele kapsamında yerinde aşılama sürecinde fabrikalarda ikinci doz aşı uygulamasına başlandı.
Bursa’da büyük bir aşılama kampanyası yürüttüklerini açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşı ekiplerinin bir taraftan aşı olmamış kişilere ikinci ve üçüncü doz aşılarını yaparken, diğer taraftan da mobil aşı ekiplerinin haziran ayında birinci doz aşı uygulaması yapılan fabrika çalışanlarına yönelik ikinci doz aşıları yapmaya başladığını söyledi.
Fabrikalarda birinci doz aşı uygulaması yapılırken çalışanların aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Fevzi Yavuzyılmaz, "Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için işçileri mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda işçi kardeşlerimizin ikinci doz aşılarını da yaparak salgında önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Gayemiz kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak" diye konuştu.
İl çapında yapılan aşılama çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “İlimizde yerinde aşı uygulaması köylerde aşıya ulaşımın zor olduğu yerlerde devam ediyor. Bunun yanı sıra hastanelerde ve tüm ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan aşı polikliniklerinde saat 24.00 de kadar, Aile Sağlığı Merkezlerinde de mesai saatlerinde aşı uygulaması yapılıyor. Orhan Parkı aşı uygulama noktamız saat 23’e ve Nilüfer Kaymakamlığı önünde oluşturduğumuz aşı uygulama noktasında da saat 17:00’ye kadar aşılama devam ediyor. Vatandaşlarımız tüm bu aşı uygulama noktalarında Sinovac ya da Biontech istediği aşıyı tercih ederek aşısını yaptırabilir. Bu salgından biran önce kurtulmak, eski günlerimize dönmek, okul zillerinin çalıp çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula başlaması, eğitim ve öğretimde aksaklık yaşanmaması için aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı uygulama noktalarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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