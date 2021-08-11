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Medya mensupları bir araya geldi Medya mensuplarına 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi aktarıldı

İHA

Medya mensupları bir araya geldi Medya mensuplarına 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi aktarıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Bursa’daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine ‘Çok Kanallı Yayıncılık’ sistemi aktarıldı.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen buluşmada Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Lacivert ile Sabit Fikir dergileri Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Bursa’daki ulusal ve yerel gazetecilerle bir araya geldi. Yerel medya buluşmaları projesinin 19 bölge müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye genelini kapsayacak şekilde uygulanacağını ifade eden İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, “Ana akım medya ile yerel medya temsilcilerini bir araya getirmektir. Daha sonra medya teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeler paylaşılacak. Başta, ‘Çok Kanallı Yayıncılık’ olmak üzere yerel medyanın ulusal başarı göstermesini mümkün kılacak anlayışları ve organizasyon biçimlerini tartışacağız. Yerel medya kuruluşlarını ziyaret edip yerinde gözlemler yapılacak” dedi.
Teknoloji ve iletişim alanında değişikliklerin basın sektörünü nasıl etkilediği ile ilgili bilgiler veren Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, “İnternet ortaya çıkınca ister istemez bir internet medyası gerçekliği ortaya çıktı. İnternetin etkisinin artmasıyla haberi ve haber merkezini ön plana alan çok kanallı yayıncılık sitemi de ön plana çıkmaya başladı. Bu dönüşüme gazeteciler ve yayıncıların da kendisini hazırlaması gerekiyor” diye konuştu.
Teknolojinin gelişmesi basılı yayını yok etmeyeceğini ifade eden Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ise, “Radyo ve televizyon çıktığında 'eyvah tiyatro, sinema bitti' denmişti. Ama bitmedi. Bir şekilde sürüyor. Her şey kendince bir alan buldu. İnternet 90'lı yılların sonunda ortaya çıktığında herkes dedi ki, yazılı medya bir gün bitecek. Tabletler ortaya çıkmıştı ve basılı kitaplar yakında sona erecek denildi. Ama bugün ekitap dediğimiz şey marjinal kalmış bir şey oldu. İnsanlar ellerinde kitapla yayılarak okumayı tercih ediyor” dedi.
Can Kazancıoğlu da sunum eşliğinde, ‘Çok Kanallı Yayıncılık’ sitemi hakkında teknik bilgiler verdi. Yapılacak ufak dokunuşlarla birçok şeyin değişebileceğini belirten Kazancıoğlu, bunun ise bir maliyet olmadan yapılabileceğini söyledi.
Toplantı sonunda medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ele alınırken, katılanlara sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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