BUÜ’lü akademisyenlere proje desteği

Gilead Sciences tarafından HIV, viral hepatitler, sistematik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini ve/veya uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik her yıl verilen “Hayat Bulan Fikirler” Programı proje desteği bu sene de BUÜ’lü akademisyenlere verildi.

Gliead Sciense tarafından verilecek 2021 yılı proje destek bedeli 500 bin TL olarak açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Ziya Dündar yürütücülüğünde, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ekrem Kaya, Prof. Dr. Berrin Tunca, Prof.Dr. Murat Kıyıcı, Doç. Dr. Nesrin Uğraş, Öğr. Gör. Dr. Gökhan Öngen, İnegöl MYO’dan Öğr. Gör. Dr. Seçil Aksoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Uzm. Dr. Fuat Aksoy, doktora öğrencisi Melis Mutlu ve lisans öğrencisi Çağla Tekin’den oluşan ekibin “Hayat Bulan Fikirler” Programına yapmış oldukları “ncRNA’lar ile uyarılmış deneysel HBV kaynaklı hepatoselüler kanser modellerinde ortotopik nakil sonrası nüks gelişiminin incelenmesi" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

2018 yılından beri çalışmalarını sürdüren ekip HBV ve HCV nedenli siroza bağlı gelişen hepatoselüler kanserlerde karaciğer nakli sonrası nüks gelişiminde etkili olan RNA’ları incelemekte olup kazanılan mevcut proje ile önemi belirlenen prognostik biyo belirteç adaylarının birbirinden bağımsız olarak invitro’da arttırılması ve bu hücreler ile deneysel hayvan modeli oluşturularak, bu moleküllerin nakil sonrası nüks gelişimindeki muhtemel rollerinin tahlil edilmesini hedefliyor.

Desteklenmeye hak kazanılan proje ile nakil sonrası nüks gelişiminin engellenmesinde kullanılabilecek RNA’ların ilaç hedef molekülleri olarak kullanılabilmesi gündeme gelecek. Böylelikle, muhtemel nüks potansiyaline sahip hepatoselüler kanser hastalarında etkili olan belirteçlerin tespiti ve ilaç geliştirme ile ilgili yeni bilimsel projelere katkı sağlanması hedefleniyor.

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