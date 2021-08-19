İrem hemşire baba ocağına ayak bastı, mutluluğu kameralara yansıdı Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen İrem hemşire ailesiyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrem hemşire baba ocağına ayak bastı, mutluluğu kameralara yansıdı Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen İrem hemşire ailesiyle buluştu

İHA

Afganistan'da Taliban'ın ülkenin büyük bölümünü kontrol altına almasının ardından mahsur kaldığı bölgeden çıkarılmak için yardım bekleyen İrem hemşire baba ocağına ayak bastı. 20 yaşındaki İrem Kahraman, kabus dolu saatler yaşadığını belirtirken şuan ailesine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. İrem hemşirenin ailesiyle buluşması ve mutluluğu ise kameralara anbean yansıdı.

İrem hemşire baba ocağına ayak bastı, mutluluğu kameralara yansıdı Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen İrem hemşire ailesiyle buluştu

Afganistan’da Taliban'ın ülkenin büyük bölümünü kontrol altına almasının ardından mahsur kaldığı bölgeden çıkarılmak için yardım bekleyen İrem hemşire baba ocağına ayak bastı. 20 yaşındaki İrem Kahraman, kabus dolu saatler yaşadığını belirtirken şuan ailesine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. İrem hemşirenin ailesiyle buluşması ve mutluluğu ise kameralara anbean yansıdı.

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden sonra Afganistan’dan ayrılmak için havalimanına giden, ancak burada mahsur kalan İrem Kahraman, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılınca ailesi de büyük sevinç yaşadı. Türkiye’ye geldikten sonra büyük sevinç yaşayan İrem hemşire, ardından otobüsle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gitti. Burada yaşadığı kabus dolu günleri geride bırakıp ailesi ile kavuşmanın mutluğunu yaşayan İrem hemşire, yaptığı açıklamada, “Kabil Havalimanı'na çok zor ulaştık. ABD araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar gidebildik. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz ‘Türk’üz diye bağırdıkça, Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Oradaki büyükelçiliğimizde bizi misafir ettiler. Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Fakat aileme kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

"Bu mutlu haberi aldığımızdan sonra dünyalar bizim oldu"
İrem hemşirenin babası Mahmut Kahraman ise “Çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes tek tek beni aradı. Bende sürekli kızımla irtibat halindeydim. Kızım sevinçten çığlık atıyordu. Şimdi kızıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Anne Fatma Kahraman ise, “4 gündür ne çektiğimizi kimse bilemez. Elimiz gözümüz telefondaydı. Ne yemek yiyebiliyorduk, ne uyku uyuyabiliyorduk. Bugün yüzümüz güldü. Güzel haberini alınca mutlu olduk. Tüm bakanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, hiç yalnız bırakmadılar. Türk askerleri bölgeye gitmeden önce kızım ile görüştüğümde bizden helallik istedi. Kendisinden umudumuzu kesmemizi istedi. Ondan sonra biz tamamen yıkıldık. Bu mutlu haberi aldığımızdan sonra dünyalar bizim oldu. Şimdi kızım yanımda o ana sarılıyorum. Allah bir daha bu duyguyu yaşatmasın" diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PFDK, Bursaspor’a toplamda 61 bin TL para cezası verdi
YEREL HABERLER PFDK, Bursaspor’a toplamda 61 bin TL para cezası ...
Uyuşturucu satıcılarına şok baskın
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şok baskın
Nilüfer’den Bursaspor’a destek
YEREL HABERLER Nilüfer’den Bursaspor’a destek
Atık yağlar esnafa kazandıracak
YEREL HABERLER Atık yağlar esnafa kazandıracak
Kosova’da kardeşlik rüzgârı esti
YEREL HABERLER Kosova’da kardeşlik rüzgârı esti
İnegöl’de ahududu hasadı başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de ahududu hasadı başladı
Erdem muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Erdem muhtarları dinledi
Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Bursaspor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret ...
Aşureler Başkan Erdem’den
YEREL HABERLER Aşureler Başkan Erdem’den
Kocayayla’da kamp keyfi başladı
YEREL HABERLER Kocayayla’da kamp keyfi başladı
BESAŞ’ın "askıda ekmek" uygulaması internete taşındı
YEREL HABERLER BESAŞ’ın "askıda ekmek" uygulaması internete taşındı
Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek
YEREL HABERLER Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç ...
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda ...
SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısında 200 bin artış oldu
YEREL HABERLER SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası ...
Sporcu çocuklardan çevre temizliği
YEREL HABERLER Sporcu çocuklardan çevre temizliği
Bursa’da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
YEREL HABERLER Bursa’da kazada yaralanan sürücü oğlunu sayıkladı
İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
Şirinevler doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Şirinevler doğalgaza kavuşuyor
Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor
BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını ...
Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar
YEREL HABERLER Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar
Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralandı, 1 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında yaralandı, ...
Keles’te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı
YEREL HABERLER Keles’te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.