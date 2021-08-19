İrem hemşire baba ocağına ayak bastı, mutluluğu kameralara yansıdı Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen İrem hemşire ailesiyle buluştu

Afganistan’da Taliban'ın ülkenin büyük bölümünü kontrol altına almasının ardından mahsur kaldığı bölgeden çıkarılmak için yardım bekleyen İrem hemşire baba ocağına ayak bastı. 20 yaşındaki İrem Kahraman, kabus dolu saatler yaşadığını belirtirken şuan ailesine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. İrem hemşirenin ailesiyle buluşması ve mutluluğu ise kameralara anbean yansıdı.



Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden sonra Afganistan’dan ayrılmak için havalimanına giden, ancak burada mahsur kalan İrem Kahraman, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılınca ailesi de büyük sevinç yaşadı. Türkiye’ye geldikten sonra büyük sevinç yaşayan İrem hemşire, ardından otobüsle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gitti. Burada yaşadığı kabus dolu günleri geride bırakıp ailesi ile kavuşmanın mutluğunu yaşayan İrem hemşire, yaptığı açıklamada, “Kabil Havalimanı'na çok zor ulaştık. ABD araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar gidebildik. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz ‘Türk’üz diye bağırdıkça, Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Oradaki büyükelçiliğimizde bizi misafir ettiler. Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Fakat aileme kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.



"Bu mutlu haberi aldığımızdan sonra dünyalar bizim oldu"

İrem hemşirenin babası Mahmut Kahraman ise “Çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes tek tek beni aradı. Bende sürekli kızımla irtibat halindeydim. Kızım sevinçten çığlık atıyordu. Şimdi kızıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Anne Fatma Kahraman ise, “4 gündür ne çektiğimizi kimse bilemez. Elimiz gözümüz telefondaydı. Ne yemek yiyebiliyorduk, ne uyku uyuyabiliyorduk. Bugün yüzümüz güldü. Güzel haberini alınca mutlu olduk. Tüm bakanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, hiç yalnız bırakmadılar. Türk askerleri bölgeye gitmeden önce kızım ile görüştüğümde bizden helallik istedi. Kendisinden umudumuzu kesmemizi istedi. Ondan sonra biz tamamen yıkıldık. Bu mutlu haberi aldığımızdan sonra dünyalar bizim oldu. Şimdi kızım yanımda o ana sarılıyorum. Allah bir daha bu duyguyu yaşatmasın" diyerek sözlerine son verdi.

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