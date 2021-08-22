Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BASDEC IDEF’te ASELSAN’la işbirliğine imza attı

İHA

BASDEC IDEF’te ASELSAN’la işbirliğine imza attı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) ile ASELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında halihazırda yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları yürüten BASDEC üyeleri ASELSAN tarafından belirlenecek millileştirme ve kaynak oluşturma çalışmalarına daha fazla destek verecek.
Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BASDEC stant ile katılım sağladığı 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) ülkemizin öncü savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN ile önemli bir işbirliğine imza attı. Fuarda gerçekleşen törende işbirliği protokolünü ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ile BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ve Başkan Yardımcısı Muhsin Mardin imzaladı. Protokol kapsamında BASDEC, “Yolumuz Bir, Gücümüz Bir” sloganı ile üretimde yerli kaynakların tamamından faydalanmayı hedefleyen ASELSAN’ın millileştirme ve yeni kaynak oluşturma çalışmalarına katkı sağlayacak.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BASDEC’in kurulduğu 2013 yılından bu yana Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin Bursa’da üretilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti. Otomotiv, makine, tekstil ve gıda gibi sektörlerde Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi olan Bursa’nın BASDEC ile savunma sanayiinde de söz sahibi konumuna geldiğini belirten Başkan Burkay, “Her geçen yıl savunma sanayiindeki üretim, ihracat ve katma değerimiz artıyor. Kümelenme ile birlikte ihracatımızda yüzde 615 artış yaşanırken, firmalarımızın 12.7 dolar olan kilogram başına ihracat değeri ise 33 dolara ulaştı. BTSO olarak savunma sanayiinde ihtiyaçların yerli üretimle karşılanmasına, sektörün yeni kabiliyetler kazanarak rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Başkan Burkay, savunma sanayiindeki millileştirme çalışmalarına destek olmanın BASDEC’in öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, “Son 8 yıllık süreçte ana yüklenicilere tedarik sağlayan firmalarımızın sayısında önemli artışlar yaşandı. Özellikle tedarikçi çalıştayları etkinliklerimiz sayesinde ASELSAN’a tedarik sağlayan BASDEC üyesi firmalarımızın sayısı yüzde 100’den fazla artış gösterdi. IDEF’te yaptığımız protokolle de ASELSAN ile işbirliğimizi daha da perçinlemiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizde başlatılan milli teknoloji hamlesine Bursa olarak en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Protokolün firmalarımıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ise toplam 126 üyesi bulunan BASDEC’in önemli projelere imza attığını vurguladı. Ana üreticilerin ihtiyaçları için başvuracağı ilk kümelenme olma vizyonuna sahip olan BASDEC’in getirdiği sinerji ve işbirliği ile Bursa’nın savunma sanayisine daha çok ürün ve hizmet sunduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, “Bursa, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ana savunma sanayii kuruluşlarımızdana daha fazla ilgi görüyor. BASDEC olarak firmalarımız ile ana savunma sanayi kuruluşları arasında köprü görevi üstleniyoruz. Ana yükleniciler ile geliştirdiğimiz iletişim kanalları ile sürekli ana yükleniciler ve üyelerimizi bir araya getiriyoruz. ASELSAN ile yaptığımız protokol de Bursa’nın savunma ve havacılık sektörlerindeki payının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli işbirlikleri için ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni
YEREL HABERLER Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni
Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı çıldırttı
YEREL HABERLER Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı ...
Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı Direksiyon başında sigara yakmak isterken kaza yaptı, LPG tankı patladı
YEREL HABERLER Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine ...
Çocukların korkutan bahşiş ısrarı Otomobillerin önüne kesmek bir yana, sileceklere tutunarak ilerlediler
YEREL HABERLER Çocukların korkutan bahşiş ısrarı Otomobillerin önüne ...
Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
YEREL HABERLER Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
Festivalde tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Festivalde tiyatro keyfi
"Onlara verilen ceza az bile" 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk: "14 sanık hakkında verilen karar, bugünkü yapılanları görünce onlar için az bile" "Onlara göstereceğimiz merhamet, gelecekteki bu millete yaptığımız en büyük ihanet olacaktır" "Cuntacı zihniyet gibi, 28 Şubat’ın yargı, sermaye ve medya ayağının da ortaya çıkarılarak bu milletin daha başı dik olarak gelecekteki demokratikleşme adına çok güzel işler yapmasının önü açılabilir"
YEREL HABERLER "Onlara verilen ceza az bile" 28 Şubat Platformu ...
3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
YEREL HABERLER 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim ...
Bursaspor, ilk galibiyet için Erzurum deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor, ilk galibiyet için Erzurum deplasmanında
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
YEREL HABERLER Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim ...
Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
Bursaspor deplasmanda Erzurumspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Erzurumspor’la karşılaşacak
Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Verileriniz artık bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
YEREL HABERLER Verileriniz artık bir yerde değil 4 kentte ...
Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor İnternetten yaptığı canlı mezatla yüzlerce ürün satıyor
YEREL HABERLER Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor İnternetten ...
Motosiklet faciası: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet faciası: 1 ölü
Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı O hareketi yapan 3 yıl hapis cezası alacak ‘Defter sele kapıldı’ dedi cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı O hareketi yapan ...
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de açıldı
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de ...
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’in annesi vefat etti
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’in annesi vefat ...
Bursa'da ormanlık alanda yangın 2 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da ormanlık alanda yangın 2 saatte kontrol ...
Bursaspor, Erzurumspor maçına 3 eksikle devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Erzurumspor maçına 3 eksikle devam etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.