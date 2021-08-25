Çankaya ilklere imza attı Kenya’da Osmangazi fırtınası

Osmangazi Belediyespor’un millî atleti Enes Çankaya, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda göz doldurdu. Şampiyona tarihine adını altın harflerle yazdıran Çankaya, erkekler disk atma kategorisinde finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Son dönemde elde ettiği derecelerle atletizm branşında büyük bir ivme yakalayan Enes Çankaya, başarılarına yenisini ekledi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Osmangazili sporcu, rakipleri karşısında üstün performans sergiledi. Disk atma kategorisinde Türkiye 20 Yaş Altı rekorunun sahibi olan Çankaya, seçmelerde 57.28 metrelik derece elde etti.

Millî atlet final müsabakalarında ise 58.10 metrelik atışı ile Dünya yedinciliğine imza attı. Yaklaşık 8 aylık çalışmalarının karşılığını alan Enes Çankaya, kısa sürede yakaladığı başarının sırrının azmi olduğunu açıkladı.

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