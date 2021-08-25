Bursa’dan Muş’a gençlik merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehir Muş’ta yaptırılacak ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerinin kağıt üzerindeki protokollerde kalmadığının en güzel göstergesi olacak bir yatırımı Muş’ta hayata geçiriyor. Muş Belediyesi ile kardeş şehir ilişkileri kapsamında bugüne kadar bölgeye alt yapı yatırımları kapsamında çeşitli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Muş’a üç katlı bir gençlik merkezi kazandırıyor. Bursa Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi adıyla inşa edilecek yaklaşık 2500 metrekare alanlı tesiste yüzme havuzları, fuaye alanları, yönetim odaları, eğitmen odaları, duş odaları, revir, kütüphane, kitap okuma salonu, bilgisayar salonu, terasaçık teras, balkon ve seminer salonu bulunacak. Muşlu gençlerin kendilerini geliştirebilecek sosyal, kültürel ve sportif her türlü etkinliği yapmalarına imkan sağlayacak tesisin temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Muş Valisi Doç.Dr. İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’dan gelen işadamları ile Muşlu bürokratlar da katıldı.

“Osmanlı’nın ilk pâyitahtı Bursa’dan, Sultan Alparslan’ın diyarına bol bol selâm getirdim” diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyük zaferin 950’nci yıldönümü kutlamaları için geldikleri kentte, geleceğin inşası adına önemli bir hizmetin temelini attıklarını söyledi. Bursa'da birçok noktada hayata geçirdikleri gençlik merkezlerinin bir örneğini de Muş’a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Yerel yöneticiler olarak yollar yapacağız, altyapılar yapacağız, şehir ekonomisine katkıda bulunacak çalışmalar yapacağız. Ancak hiçbir zaman ihmal etmememiz gereken bir konu var ki o da gençlerimiz. Geleceğimiz olan bu yavrularımızın, gençlerimizin sporla, kültürle, sanatla hemhal olması adına Feyat Başkanımızın bize bir teklif olmuştu. Yaptığımız protokol çerçevesinde bugün hep beraber temeli atıyoruz. İnşallah kazasız belasız tamamlanır ve açılışında da birlikte oluruz” dedi.

Muş Valisi Doç.Dr. İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da kardeş şehir ilişkileri kapsamında hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Muş’a çeşitli yatırımlarda bulunan Bursa’daki Muşlu işadamlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından butona basan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, Bursa Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi’nin temelini attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muş ziyareti kapsamında ildeki 33 amatör spor kulübüne de malzeme desteğinde bulundu.

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