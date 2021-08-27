Emre Gül, imza gününde Bursalı okurlarıyla buluşuyor

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Genç okurların ilgiyle takip ettiği Emre Gül, 28 Ağustos Cumartesi günü BKMKİTAP İstanbul yolu şubesinde imza gününde kitapseverlerle bir araya geliyor.

Bursalı okurları yazarlarla buluşturan BKMKİTAP, 28 Ağustos Cumartesi günü yazar Emre Gül’ü İstanbul yolu şubesinde ağırlıyor. 7’den 70’e tüm okurları sevdikleri yazarlarla bir araya getiren BKMKİTAP, devam eden imza günleriyle yazarokur buluşmalarını sürdürüyor. Genç okurların en sevdiği yazarlardan biri olan Emre Gül’ün imza günü saat 14:00’de başlayacak.

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