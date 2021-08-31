Mazgal kapağı hırsızlığı kamerada

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),(DHA)BURSA´da bir motosikletlinin yoldaki mazgal kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cuma günü Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Mahallesi Şehit Ali Uzel Caddesi´nde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle caddeye gelen şüpheli, mazgal kapağını söktü ve aracına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-08-31 11:17:06



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