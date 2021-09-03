“Vur Yağmala Yeniden”in 3. episodu izleyici karşısında

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Vur Yağmala Yeniden”in 3. episodu, Ormandaki Kulübe’de izleyici ile buluşmaya başladı. Oyunun prömiyerine ilgi büyüktü.

Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezon oyunu “Vur Yağmala Yeniden” ile sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatmaya devam ediyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni sezonda Mark Ravenhill’in kara komedi oyunu olan ve 5 episod halinde sahneye hazırlanan “Vur Yağmala Yeniden”in 3. episodunun prömiyerini gerçekleştirdi.

İlk iki episodu, seyircinin katılımıyla gerçekleşen oyunun 3. episodunun prömiyeri de ilgi gördü. Balat Atatürk Ormanı’nda oluşturulan ve “Ormandaki Kulübe” adı verilen açıkhava sahnesinde, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen prömiyere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Sibel Özer de katıldı. 3. episodda “Tahammülsüzlük”, “Aşık Kadınlar”, “Troyalı Kadınlar” isimli oyunlar sahnelendi. Çevirisini Ayberk Erkay’ın yaptığı ve Ebru Nihan Celkan’ın yönettiği 3. episodda, Şirin Kılavuz konuk oyuncu olarak yer aldı.

Oyunu izleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, pandemi sebebiyle ara verilen tiyatro oyunlarını, alınan önlemler kapsamında açık havada izleyici ile buluşturabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Vur Yağmala Yeniden”in 3. episodu 11 Eylül’e kadar sahnelenmeye devam edecek. Ardından 4. episod izleyici ile buluşacak.

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