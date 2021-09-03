Kız yurdunda tadilat başladı Öğrenciler mağdur olmayacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurdu, yapılacak tadilatın ardından öğrencilere hizmet verecek.

Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurduna, ön kayıt yaptıran öğrencilerin alınamayacağının açıklanması tepkilere sebep olmuştu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün devreye girmesi ile birlikte yurdun tadilatına başlandığı ve yurdun okulun açılışına yetişerek hizmete başlayacağı açıklandı. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yeni tayin olan Prof. Dr. Nazmi İzli, “Meseleyi rektörlüğümüze aktardık. Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurdunda rektör yardımcılarımız ve yönetim kurulu ile yaptığımız incelemelerde, yurdun eksiklikleri tespit edildi. Çalışmalar bütün hızıyla başladı. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsunlar. Okulun başlama tarihi olan 1 Ekime kadar yurt hizmete girecek. Kimse mağdur olmayacak. Tekrar yurda öğrenci almak için ön kayıt işlemlerimiz başlamıştır. Okulumuza destek ve katkılarından dolayı rektörümüz ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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