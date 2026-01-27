Bursa'da düzensiz göçmenleri izinsiz çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde düzensiz göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük 5 yabancı uyruklunun çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.