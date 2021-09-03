Kaktüs hırsızlığı kamerada



Derya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da Cenk Olcayto´nun (54) evinin önünde bulunan saksıdaki kaktüs, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen ay Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi´nde meydana geldi. Cenk Olcayto, evinin önündeki çiçekleri sulamak için çıktığında 10 yıldır baktığı kaktüsün olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Olcayto, iki kişinin saksıdaki kaktüsü çaldığını gördü, ardından da polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cenk Olcayto, "İki tane yaşını başını almış adam, gelmiş 10 yılda emek vererek büyüttüğüm çiçeğimi çalıyorlar. Ayıptır, günahtır. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Meraklıysanız sizde yetiştirin. Ben burada emek veriyorum. Evimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Nedir bu çiçek hırsızlarından çektiğimiz? Kapımın önü çiçek doluydu ama hırsızlar yüzünden hepsini içeri almak zorunda kaldım. Çok ayıp ve günah bir şey" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN

2021-09-03 12:01:02



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