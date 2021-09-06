Otomotiv endüstrisinin temsilcileri OTEKON’da buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin düzenleyicileri arasında yer aldığı 10. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON), sektörün temsilcilerini bir araya getirdi.

Online ortamda çok sayıda misafirin hazır bulunduğu OTEKON’un açılış töreninde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de yer aldı.

Kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, küresel otomotiv endüstrisinin yeni teknolojiler ile büyük bir dönüşüm içerisinde bulunduğunu kaydetti. Otomotivin, Türkiye’de en fazla ihracat yapan sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Değişimin son derece hızlı olduğu sektörün, yeni teknolojilere katkı sağlayan üniversitelerin destekleriyle birlikte daha rekabetçi hâle gelebilmesi ve gelecekte söz sahibi olmaları mümkün olacaktır” diye konuştu.

Üniversitelerin eğitimöğretim, ArGe çalışmaları ve topluma hizmet fonksiyonları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu sorumluluklarımız doğrultusunda ürettiğimiz bilimi insanlığın faydasına kullanmayı arzu ediyoruz. Her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde bu katkıyı göz önünde bulunduruyoruz. Otomotiv sanayinde de bu anlayışa yönelik olarak önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni açtığımız ve açmayı hedeflediğimiz programlar sayesinde de sektöre ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kongrede konuşan Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise 2020 yılını pandemi etkisi ile 25.5 milyar dolarlık ihracat rakamı ile kapattıklarını açıkladı. Türk otomotiv endüstrisinin üretim kapasitesinin birkaç yılda 2.5 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydeden OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Türkiye’den ihraç edilen araç ve komponentlerdeki katma değer şu ân oldukça iyi seviyelerde. Ancak elektrikli ve yeni nesil araçların artması ile katma değer hızla düşebilir. Yapılan son araştırmalara göre elektrikli araç satışlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde keskin bir şekilde artması ve 2020'de 3,1 milyondan 2025'te 14 milyon adede yükselmesi bekleniyor. Bu sayı 2025 yılındaki küresel araç satışının yüzde 16’sına denk geliyor. Bir başka tahmine göre 2030 yılında Avrupa’da 30 milyon elektrikli araç olacak. En önemli pazarımız olan Avrupa pazarını kaybetmemek ve otomotiv endüstrimizin rekabet gücünü koruyabilmek için yeni teknolojilere ve elektrikli araçlara yatırım yapmamız çok önemli” şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin otomotiv endüstrisinde yaşanmakta olan değişim doğrultusunda kurgulanmasının son derece isabetli bir karar olduğunu açıklayan Baran Çelik, “Bunu büyük bir fırsat olarak görüyor, ülkemiz otomotiv endüstrisinin yaşanan bu dönüşümün güçlü bir parçası olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu konuda atılmış çok güçlü bir adım olacak” dedi.

OTEKON 2020, 67 Eylül tarihleri arasında alanında uzman konuşmacıların yer alacağı oturumlar ile devam edecek.

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