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TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması, Bursa'da başladı

DHA

TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması, Bursa'da başladı


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)TEKNOFEST kapsamında düzenlenen, Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Bursa Yunuseli Havaalanı´nda başladı. Etkinliği katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Savaşan İHA Yarışması, çok heyecan duyduğumuz zorlu bir yarışma. Her yıl TEKNOFEST´e katılan kişi sayısı artıyor. Bu gurur verici" dedi.
İHA konusundaki farkındalığı artırıp yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izleyip gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında, lise ve üniversite öğrencileriyle mezunların katıldığı, Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 392 takım başvuru yaparken, bunlardan 42´si finale kalmaya hak kazandı.
DÖRT GÜN SÜRECEK
`Sabit kanat´ ve `döner kanat´ olmak üzere iki kategoriden oluşan Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, bugün Yunuseli Havaalanı´nda başladı. 4 gün sürecek etkinliklerde, katıldıkları yarışlardan en çok puanı alan takımlar, dereceye girmeye hak kazanacak. Savaşan İHA Yarışması, Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL olarak açıklanırken, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye ise 100 bin TL verilecek. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL olarak başarılı öğrencilere verilecek.
'ZORLU YARIŞMA'
Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, takımlarla bir araya geldi. Projeleri tek tek inceleyen Kacır, döner kanat İHA yarışmasını başlattı. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı teknoloji yarışması düzenlediklerini belirten Kacır, "Bunların her biri geleceğin teknolojilerini hedefleyen yarışmalar. Savaşan İHA yarışması da ilk yılından itibaren düzenlediğimiz ve çok heyecan duyduğumuz bir yarışma. Bu yıl Savaşan İHA Yarışması´na Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa´nın ev sahipliğini çok önemli görüyoruz. Çünkü Bursa tarih, medeniyet ve kültür şehri olduğu kadar Türkiye´nin sanayi ve teknoloji şehri. Her yıl TEKNOFEST´e katılan kişi sayısı artıyor. Bu yıl 50 bine yakın takımda yaklaşık 250 bin gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyor. Bu gurur verici. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Trabzon´dan lise öğrencilerimiz dahi buraya gelip, yarışmalara katılıyor. Lise öğrencilerimizin katılımı çok önemli. Çok erken dönemlerden itibaren takım çalışması, problem çözme ve sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ne gibi yenilikçi çözümler üretebileceklerine dair fikir geliştirme pratiği edinmeleri, derslerdeki teorik bilgilerini bu yarışmalarla pratiğe dökmeleri, bunun liseden itibaren başlaması bizce çok önemli" diye konuştu.
'BÜYÜK EMEĞİMİZ VAR'
Çukurova Üniversitesi Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübü Başkanı Mustafa Uğuz, "10 kişilik bir ekibiz. Uzun süredir bu proje üzerine çalışıyoruz. TEKNOFEST´te Savaşan İHA Yarışması´nda finalist durumundayız. Burada efsane bir atmosfer var. Bizim kategorimizde 20 rakip takım var. Bugün itibarıyla yarışlar da başladı. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Gün sonuna doğru biz de son yarışa katılacağız. Bu konuda iddialıyız. Büyük emeğimiz var. Sistemlerimize güveniyoruz, her şey yolunda. Şimdilik hiçbir problem yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-09-06 17:54:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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