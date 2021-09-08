Mudanya Esnaf Odasından sanal hizmet

Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, odanın mobil uyumlu kurumsal internet sitesinin hizmete girdiğini açıkladı.

www.mudanyaesnaf.org alan adıyla açılan sitenin bilhassa mobil uyumlu olmasının esnaflara ve odaya ulaşmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayacağını belirten Oda Başkanı Abdulazizoğlu "Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, henüz yeni açılan sitenin esnafa yararlı pek çok içerik ile donatılacağını, artık cep telefonlarından da pek çok işlemin gerçekleştirildiğini belirterek, sitenin esnafa çok yararlı olacağına inandığını ifade etti.

www.mudanyaesnaf.org 'da duyurular, haberler ve esnaf blog kategorileri dikkat çekerken, konum, çalışma saatleri ve iletişim bilgilerinin mobil uyumlu olması kolaylık sağlıyor.

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