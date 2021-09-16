Frutti Extra Cup: Merkezefendi Belediyesi Basket: 64 - Frutti Extra Bursaspor: 79

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Frutti Extra Cup ikinci günün son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya geldi. Maçı 7964 Bursaspor kazandı.



Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx

Frutti Extra Bursaspor: Allerik Freeman xxx 19, Derek Needham xx 12, Metin Türen x 2, Birkan Batuk xx 9, Ömer Utku Al xx 2, Onuralp Bitim xx 12, Dragan Mlosavjevic x, Kevarrius Hayes xx 6, Egemen Güven xx 9, David John Dudzinski xx 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel xxx 19, Adam Terrell Smith xx 8, Zwecyl Davonte Upson x 6, Emircan Koşut x 2, Serkan Menteşe x 3, Altan Erol x 3, Yiğitcan Turna x, Ümit Sonkol x, Rihards Lomazs xx 9, Hakan Yapar x 5, Thomas Akyazılı x 3, Nathan Michael Sestina x 6

Başatrenör: İnanç Koç

1. Periyot: 2216 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Devre: 3933 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3.Periyot: 5753 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

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