Frutti Extra Cup: Merkezefendi Belediyesi Basket: 64 - Frutti Extra Bursaspor: 79

Frutti Extra Cup ikinci günün son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya geldi. Maçı 7964 Bursaspor kazandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx
Frutti Extra Bursaspor: Allerik Freeman xxx 19, Derek Needham xx 12, Metin Türen x 2, Birkan Batuk xx 9, Ömer Utku Al xx 2, Onuralp Bitim xx 12, Dragan Mlosavjevic x, Kevarrius Hayes xx 6, Egemen Güven xx 9, David John Dudzinski xx 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel xxx 19, Adam Terrell Smith xx 8, Zwecyl Davonte Upson x 6, Emircan Koşut x 2, Serkan Menteşe x 3, Altan Erol x 3, Yiğitcan Turna x, Ümit Sonkol x, Rihards Lomazs xx 9, Hakan Yapar x 5, Thomas Akyazılı x 3, Nathan Michael Sestina x 6
Başatrenör: İnanç Koç
1. Periyot: 2216 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
Devre: 3933 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
3.Periyot: 5753 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.