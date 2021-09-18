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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem’den çağrı: İnciri üreticiden alın

İHA

Başkan Erdem’den çağrı: İnciri üreticiden alın

Nilüfer’in “Bursa Siyahı” inciriyle ünlü mahallesi Fadıllı’da hasat yapan üreticileri tarlada ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, tüccar ve tüketicilere, Fadıllılı üreticilerden, aracısız olarak alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen ve birçok ülkeye Bursa’dan ihraç edilen “Bursa Siyahı” incirinin Nilüfer’deki adresi olan Fadıllı Mahallesi’nde üreticiler, bu yıl döllenme sorunu nedeniyle üretimde beklenen rekoltenin olmamasından dolayı dertli. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı ile birlikte, hasat yapan incir üreticileriyle tarlada bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Üreticilere kolaylıklar dileyen Başkan Turgay Erdem, hayırlı bir hasat dönemi geçirmelerini diledi. Başkan Erdem, bir ara ağaca çıkarak incir de topladı. Bu yıl yaşanan sorundan dolayı incir yetiştiricilerinin beklediği rekolteyi yakalayamadığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bunun yanında girdi maliyetlerindeki yüksek artışın, incir fiyatlarına yansımadığına, aksine fiyatların geçen yıla oranla daha da düştüğüne dikkat çekti. Tüccar ve tüketicilere çağrıda bulunan Başkan Erdem, şöyle konuştu: “Bursa Siyahı, dünyada bilinen çok önemli bir ürün bizim için. İhracatçılarımız, tüccarlarımız ve tüketicilerimiz, bu ürünleri aracı olmadan gelip Fadıllı’daki üreticilerimizden alsın. Alım ücretlerini biraz daha yükselterek, çiftçilerimizi memnun etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üreticilerimizin kazanmaları, en büyük arzumuz. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız.”
S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (NİLKOOP) Nilüfer Bostan satış noktalarında da siyah incirin satışının yapıldığını hatırlatan Başkan Turgay Erdem, “Önümüzdeki yıl bu satış noktalarımızın sayısını daha da artıracağız. Fadıllı’daki üreticilerden aldığımız siyah incirleri, aracısız olarak Nilüfer Bostan’da tüketiciyle buluşturuyoruz. Buradaki ürünlerin bir kısmını alıp, Türkiye’deki belediyelere de göndereceğiz. Bu sayede siyah incirin tanıtımına daha fazla destek olarak, önümüzdeki yıl için bu ürünlerin daha hızlı şekilde iç piyasada tüketilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca NİLKOOP, girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar içinde yer alabilir. Üreticiyle tüketiciyi bir araya getirerek de, çiftçimizin beklediği kazancı elde etmesine destek olacağız” dedi.
“Üretici sıkışmış durumda”
Fadıllılı incir üreticisi İsmail Duman da, bu yıl fiyatların yarı yarıya düştüğüne dikkat çekti. Duman, “İncirin kilogramı 2526 TL olması gerekirken, bugün 12 TL. Köylü sıkışmış durumda. Tüccar karşısında eziliyoruz. Siyah incir, alternatifi olmayan bir ürün. Dünyada çok sayılı yerde üretiliyor. Nilüfer Belediyesi, üreticiyle tüketiciyi bir araya getirirse çok memnun olacağız” dedi. Nilüfer Belediyesi’nin Fadıllı Mahallesi’nde yaptığı yol düzenlemesinin ardından, üreticiler olarak hasat döneminde büyük kolaylık yaşadıklarını dile getiren İsmail Duman, desteklerinden dolayı Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti.
Her yıl incir hasadı döneminin bayram havası içinde geçtiğini ancak bu yıl üreticinin moralinin bozuk olduğunu ifade eden Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı da, üretimde yaşanan sorunun, Aydın’dan dölleme için alınan erkek incirlerin, buzhanede bekletilmesinden kaynaklandığını vurguladı. Kargılı, “Siyah incir bir dünya markası. Çiftçinin tek umudu incirdi. En büyük dişliden biri kırıldı. Umduğumuzu bulamadık. Aydın’dan gelen erkek incir dediğimiz incirlerin, buzhanede bekletilmesinden dolayı üretimde çok büyük sorunlar yaşadık. Hava şartlarının da olumsuz gitmesi, üreticiyi zora soktu. Olgunlaşma dönemine yaklaştığımızda, incirler döküldü. Aydın’daki kooperatiflere ve tüccarlara sesleniyorum. Erkek incirleri buzhanede bekletmesinler” diye konuştu.

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