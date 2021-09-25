Akademisyen yazar Sinan Canan, BKM Kitap Özlüce'de okurlarıyla buluştu

Okurların ilgiyle takip ettiği akademisyen yazar Prof. Dr. Sinan Canan, BKM Kitap Özlüce şubesinde imza günü etkinliği ile kitapseverlerle bir araya geldi.

Okuryazar buluşturmalarına devam eden BKM Kitap, 25 Eylül Cumartesi günü yazar Prof. Dr. Sinan Canan’ı Özlüce şubesinde ağırladı. 7’den 70’e okurların ilgi gösterdiği imza günü etkinliğine Bursa dışından da ilgi oldukça yoğundu. İstanbul, Ankara başta olmak üzere çevre illerden de katılımın yoğun olduğu etkinlikte yazar ve okurları bir araya geldiler. İmzalanan kitaplarla birlikte her bir okurla hatıra fotoğrafı da çektiren yazar okurlarıyla kısa sohbetler de gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında görüşlerini aktaran Canan, “Uzun zaman sonra ilk imza etkinliğimiz. İlk imza günümüze Bursa’dan başladık. Okurlarla yeniden buluşmayı çok özlemişiz. Gerek Bursa’dan gerek farklı şehirlerden gelip katılan tüm okurlara teşekkür ediyorum. Bursalılar böyle güzel bir kitabevine sahip oldukları için çok şanslılar” ifadelerini kullandı.

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