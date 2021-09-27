Bursaspor, Timsah Park’ta 8 puan kaybetti

Bursaspor, bu sezon Timsah Park’ta oynadığı 4 maçta 8 puan kaybetti. Yeşilbeyazlılar, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ankaragücü’ne 40 mağlup olan Bursaspor’da işler iyi gitmiyor. Yeşilbeyazlı takım tarihi boyunca en etkili olduğu iç saha maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu sezon Timsah Park’ta oynanan 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen yeşilbeyazlı takım 2 maçı kaybetti. Bursaspor, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Samsunspor’u yenen yeşilbeyazlılar, Eyüpspor ve Ankaragücü’ne mağlup oldu. Tek beraberlik ise sezonun ilk haftasında Adanaspor’a karşı alındı.

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