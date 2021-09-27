Sürücüsü alkollü otomobil, refüjü aşıp, başka otomobille çarpıştı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da Emrah D.'nin (30) kullandığı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı yola geçip başka araca çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Emrah D.'nin ise 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Emrah D.'nın kullandığı 16 EDB 70 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı yolda Özbek G.'nin (27) idaresindeki 16 Y 3073 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Trafik polislerince yapılan kontrolde Emrah D.'nin 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emrah D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da 1 bin 339 lira ceza uygulandı. Öte yandan kaza anı, seyir halindeki bir başka otomobilin araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-27 15:19:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.