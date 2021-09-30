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Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

DHA

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Kadir Durmaz'ı (43) bıçaklayarak, ağır yaralayan Nezahat Atalay (35), mahkemece tutuklandı. Atalay'ın, savcılık ifadesinde, "Bana yumruk attı. Burnumu kırdı. Kendimi korumak, onu korkutmak için bıçağı aldım. Üzerime gelince istem dışı kendisini yaraladım" dediği öğrenildi. 
Olay, dün sabah, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207'nci Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Durmaz, birlikte yaşadığı Nezahat Atalay'ın eve geç gelmesine sinirlenip, vurmaya başladı. Kaçmaya çalışan Atalay, Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak, polisten yardım istedi. Mutfaktan bıçak alan Atalay, Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. KADES ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Atalay'ı gözaltına alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Durmaz ise kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Durmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
'AMACIM, KENDİMİ KORUYUP ONU KORKUTMAKTI'
Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Nezahat Atalay'ın, ifadesinde, "Beni kıskanıyordu. Bana bir anda yumruk attı. Burnum kanadı. Üzerime gelince ekmek bıçağını aldım. Amacım, kendimi koruyup, onu korkutmaktı. Üzerime tekrar gelince istem dışı kendisini bıçakladım. Çok üzüldüm" dediği öğrenildi. 
Nezahat Atalay, çıkarıldığı mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-09-30 13:10:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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