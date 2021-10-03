Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, havaların da iyi gitmesini fırsata çevirerek ilçedeki bozuk olan yolların bakım ve yenilenmesi, yenilenen yollarda asfalt kaplama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Öncelikle yaya ve araç ulaşımı konusunda modern ve fiziki bir altyapı oluşturmak, vatandaşın yaşam kalitesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki yollarda yenileme ve asfalt kaplama çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güneştepe Mahallesi 10’uncu Murat Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması yaptı.

Ana arterler başta olmak üzere 136 mahallenin tamamında yolların yenilenerek asfaltlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye ekiplerimiz, ilk olarak imar yolu üzerinde kalan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan evlerin yıkımını gerçekleştirdi. Aynı zamanda bir bağlantı yolu olarak da kullanılan Güneştepe Mahallesi’ndeki 10. Murat Caddesi üzerindeki mevcut asfalt freze makinesi ile sökülerek kaldırıldı. Zemin düzenleme çalışmalarının ardından 11 metre genişliğinde 80 metre uzunluğundaki caddeye, yaklaşık 300 ton sıcak asfalt serildi. Yıllık çalışma planını uygulayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin tamamında altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızla Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarımıza her anlamda konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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