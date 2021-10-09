Köylülerden ilginç böbrek taşı dökme yöntemi Traktör römorkunda böbrek taşı döküyorlar

Bursa'da böbrek taşı rahatsızlığı çeken köylüler, böbrek taşlarını köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yaparak döküyor.

Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar, böbrek taşı rahatsızlığı çektiklerinde hastaneye gitmeyip, köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yapıyor. Traktör römorkunda zıplayarak yolculuk yapan köylülerin böbrek taşları kısa sürede düşüyor. Sorgun köyü, yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürmesiyle ünlendi. Böbrek taşı düşürmek isteyen çok sayıda insan köye gelerek traktörle yolculuk yapıyor.

Köy yollarında birçok kişinin böbrek taşı düşürdüğünü ifade eden köylüler, "Yollarımız bozuk olduğu için araba veya traktörle yolculuk ederken çok fazla zıplıyoruz. Yollar yolculuk edenleri zıplattığı için böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden bazı insanlar taşlarını yolda düşürdü. Biz de bunun üzerine böbrek taşı rahatsızlığı çekenlere yollarda traktör römorku ve arabayla yolculuk yaptırıyoruz. Bu sayede kısa sürede taşlarını döküyorlar. Çok sayıda kişi taşını döktü" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.