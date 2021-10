AK kadrolar Bursa'nın nabzını sahada tutuyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Alemdar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnaflarla biraraya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hazırlanan programlar ve ziyaretlerle şehrin her noktasında, her kesimden vatandaşla ile biraraya geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Alemdar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Davut Gürkan, Bursa’nın talep ve ihtiyaçlarını Bursa halkı ile birlikte tespit ederek en doğru ve yerinde hizmetlerin getirilebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bütün ekonomik potansiyelleri, tarihî, tabiî zenginlikleri ve kozmopolit, üretken nüfus yapısı ile Bursa’nın Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Davut Gürkan, Bursa’nın sürekli büyüyen, gelişen dinamik yapısının ihtiyaç ve talepleri çoğaltarak çeşitlendirdiğinin altını çizdi. Bursa’nın dinamizmine ayak uydurarak, ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesi adına bütün teşkilatları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile sürekli sahalarda olduklarını belirten Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Bursa halkının teşkilatlarımıza ve hizmet anlayışımıza olan güveninden güç alarak Bursa’mız için çalışıyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana ülkemiz ve şehrimize kattığımız kazanımlarımızı taçlandıracak proje ve çalışmalarımız için Bursalı hemşehrilerimizle birlikte yolumuza emin adımlarla ilerliyor, bu güzel şehri Hemşehrilerimizle birlikte gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için çalışıyoruz. Bu yolda her zaman yanımızda olan Bursa halkına teşekkür ediyorum.”

