Bursa’nın 2300 yıllık zindanı sanata açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve geçmişi milattan önce 200’lü yıllara uzanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katıldığı törenle açılan karanlık zindanlar bundan böyle Bursa’nın kültür sanat hayatına ışık tutacak.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı. Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuştu. Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı’da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindankapı’daki restorasyonu tamamladı. Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. Bursa’nın kültür ve sanat hayatına ışık tutacak Zindankapı’nın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Bursa önde olmaya devam edecek

Bursa'nın 8500 yıllık tarihi kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile eşsiz bir şehir olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya’dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar her dönemin izlerinin olduğu Bursa’nın her karesi ile bir tarih hazinesi olduğunu kaydetti. Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması noktasında birçok noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediye'mizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bu çalışmaların başlatılmasına öncülük eden önceki belediye başkanımız Recep Altepe’ye yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Alacahırka Mahallesi’nde yer alan ve Uludağ'ın eteklerinde açılan Zindankapı ayağa kaldırılmış ve Bursa’mızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek. İnşallah Bursa her zaman olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren olduğu gibi öncü rolünü üstlenerek hep önde olmaya devam edecek” diye konuştu.



Muhteşem bir eser

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan da Zindankapı restorasyonunun belki de Türk restorasyon tarihi açısından çok önemli bir çalışma olduğunu ve muhteşem bir eser ortaya çıkarıldığını söyledi. Bursa’nın Türk Dünyası 2022 yılı Kültür Başkenti seçildiğini aynı zamanda 2022 yılı Eylül ayında İznik'te Türk Dünyası Göçebe oyunlarına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Alpaslan, “Bursa’nın bu güzel organizasyonların altından büyük bir başarıyla kalkacağına inanıyorum. Tabii Bursa ilimiz öncü ve örnek şehir bir dünya markası şehri. Bu dünya markası olması yolunda da çok güçlü adımlarla, emin adımlarla, çok güzel çalışmalarla ilerliyor. Bu potansiyeline ve adına yakışır eserlerine hızla kavuşuyor. Hanlar Bölgesi’nde Bursa'nın tarihi dokusuna yakışır yıkımlardan sonra yapılacak çalışmalarla Bursa o tarihi dokusuna yakışır, o muhteşem görüntüsüne de kavuşacak. İlave edilen restorasyon çalışmaları ile beraber Bursa zenginliğine zenginlik, markasına marka katacak. Bu güzel çalışmalarla ben bir Kültür Turizm Bakanlığı, bir kültür adamı olarak büyük bir memnuniyet duyduğumu, kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunlara Bakanlık olarak her türlü desteği sağladığımızı, takipçisi olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu güzel eseri de kazandırdıkları için tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Yardımcısı Alpaslan ve Zindankapı’nın ilk sergisi olan “Zamansızlık Şarkısı”nın küratörü Derya Yücel’e günün anısına tablo hediye etti. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Bursa’nın 2300 yıllık zindanı, kültür ve sanata açılmış oldu.



Tarihi surlar tuvale döndü

Bursa’nın kent siluetine ayrı bir değer katan Zindankapı’nın açılış töreni adeta görsel bir şölene dönüştü. Zindankapı’nın duvarlarının birer ekrana, tuvale dönüştüğü dev mapping gösterisi ilgiyle izlendi. Birden fazla teknolojinin eşzamanlı olarak kullanıldığı “Zamanın Dokusu (Immersive Mapping Operet)” gösterisi ile davetliler uzay, zaman ve mekanın derinliklerine doğru bir yolcuğa çıktı. Elektronik müzik bestecisi Erdem Tunalı tarafından geceye özel bestelenen performansa, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Tenor Berk Dalkılıç ve Soprano Ceren Aydın vokal eşlik ederken, Zindankapı’nın 2 bin 300 yıllık dillere destan hikayesi, küllerinden yeniden doğuşu bu görsel şölen ile gözler önüne serildi.



Zamansızlık şarkısı

Davetliler gösterinin ardından Küratörlüğünü Derya Yücel’in yaptığı Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde açılan ‘Zamansızlık Şarkısı Sergisi’ni gezdi. Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performansvideo eserlerinden oluşan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

