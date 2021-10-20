Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde önce traktörle otomobil çarpıştı, onları fark edemeyen bir sürücü daha kazaya karıştı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaza Kestel ilçesi Gözede köyünde gerçekleşti. Mustafa T.'nin kullandığı 16 BCB 5071 plakalı traktöre aynı yönde giden 16 Z 5071 plakalı ticari aracın sürücüsü Necati A, arkadan çarptı. İki aracın karıştığı kazayı fark edemeyen Recep P.'nin kullandığı 16 PH 625 plakalı araç da kazaya karıştı. Sürücüler kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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