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Bursa'da yaşayan ‘Diyarbakır annesi’ dağa kaçırılan kızını istiyor

İHA

Bursa'da yaşayan ‘Diyarbakır annesi’ dağa kaçırılan kızını istiyor

Üniversiteyi kazandığı yıl okuluna kayıt yaptırmasına 2 gün kala PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, terör örgütünü lanetlerken, yetkililerden yardım istedi.
Bursa'da yaşayan dört çocuk annesi Türkan Mutlu, “8 sene oldu. HDP benim ciğerimi benden kopartıp PKK’ya teslim etti. Benim kızımın kalemini elinden alıp eline silah verdiler. Tüm yetkililere sesleniyorum, ben kızımı istiyorum. Lütfen benim kızımı bana getirin” ifadelerini kullandı.
8 yıldır kendisinden koparılan kızına seslenen Mutlu, “Ceylan kızım, korkma. Seni orada korkutuyorlar, devlet sana işkence yapar diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok, çık gel. Kapım sana açık, kalbim sana açık. Seni çok özledik, lütfen artık gel” dedi.
Üniversite için kayıt yaptırmıştı
Şeyma Ceylan Tekin'in Balıkesir Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandığını söyleyen Türkan Mutlu sözlerine şöyle devam etti, “Birlikte üniversiteye kayıt yaptırmak için Balıkesir'e gidecekleri gün kızımı cep telefonundan aramama rağmen ulaşamadım. Kızım o dönem kargo şirketinde çalışıyordu. O iş yerinden çıkışını vermek için gitti. Orada HDP’liler, HDP’nin gençlik kolları var. Onlar benim çocuğumu kaçırdılar, kandırdılar, PKK’ya teslim ettiler. Ceylan’ım dönene kadar bu davanın peşini bırakmayacağım” diye konuştu.
“Kızımın yaşadığını biliyorum”
Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, “Ben onların içine kadar gittim. Kızımı bana göstermediler. Daha sonra ben Diyarbakır’a gittim, benim çocuğumu bana karşı konuşturdular. En son 6 ay oldu bana karşı video çekip konuşturdular yaşadığını biliyorum. Kızım konuştuğu zaman videoyu izleyenler de dikkat edecektir, sürekli sağ tarafa bakarak konuşuyor. O videodaki cümleler Ceylan'ın cümleleri değil, sürekli tedirgin bir halde. Ben evladımı tanıyorum, Ceylan orada korkuyor, tehdit altında konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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