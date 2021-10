Bursa Kent Konseyi’nde Şevket Orhan güven tazeledi

Bursa’nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bursa Kent Konseyi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Başkan Şevket Orhan, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Şehirde yaşayan herkesin rahatlıkla görüşlerini dile getirdiği ortamları sağlayan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Kent Konseyi’nin genel kurul toplantısı, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirildi. Kent Konseyi üyelerinin ilgi gösterdiği kurulun açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, şehre katkı sunmak maksadıyla geçen dönem göreve talip olduğunu, ancak pandemi sebebiyle istedikleri enerjiyi tüketemediklerini söyledi. Kent Konseyi yapısı hakkında bilgi veren Orhan, geçmiş dönemde kent konseylerine emek harcayan isimlere teşekkür etti.

Orhan, Bursa’daki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak hemşerilik bilincini iyi noktaya taşımak istediklerini belirtti. Doğduğumuz yer kadar doyduğumuz yere de sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Orhan, bu konuyu deklarasyon altına alacaklarını dile getirdi. Bursa’da herkesin birbirini sevip sayacağı ortamı arzuladıklarını söyleyen Orhan, “Farklı kültürler bizim zenginliğimiz. Gelecek nesillere daha iyi Bursa bırakmanın derdi içerisinde olacağız. Doğal afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması için çalışacağız. Türkiye’yi ve Bursa’yı ilgilendiren tüm önemli konuları konuşacağız. İlgili kurumlarla iletişim kuracağız. Çevremize daha iyi bakmalıyız. Çevre bilincini de önemsiyoruz. Gerçek kimliğimize dönmek için mücadele etmeliyiz. Bursa’yı seviyoruz. Bir olup beraber olursak kimse çevreye zarar vermeye cesaret edemez. Genel kurula gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönemde üstün yetenekli çocuklar için tam zamanlı okul projesi için çalıştıklarını hatırlatan Orhan, hazırlanan projeyi nihayete erdirmek istediklerini söyledi.

Faruk Anbarcıoğlu’nun divan başkanlığındaki yapılan genel kurulda, mevcut başkan Şevket Orhan, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan yaptığı konuşmada, katılım gösteren tüm üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde ekibiyle beraber ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını anlatan Orhan, bünyelerindeki meclis ve çalışma gruplarıyla beraber insanı ilgilendiren her konuyu gündemlerine alacaklarını sözlerine ekledi.

“Kent Konseyi’nin görüşlerini önemsiyoruz”

Genel Kurula katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde görev alan başta Şevket Orhan olmak üzere tüm üyeleri tebrik etti. Kent Konseyi’nin şehrini seven ve değer veren insanlardan oluştuğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Şehrin daha yaşanabilir olması için dertlenen insanlar kent konseylerinde buluşuyor. Kent Konseyleri bağımsız kuruluşlardır. Şehri ilgilendiren her konuda insanların rahatlıkla konuşabildiği yerlerdir. Bu şehre hizmet etmiş ve bulunmuş herkese sonsuz saygı duyuyorum. Taş üstüne taş koymaktan başka gayemiz yok. Arkamızdan hoş bir seda bırakmaktan başka amacımız yok. Bursa Kent Konseyi’nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da görüşlerini önemsiyoruz. Dikkate almaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Yürütme kurulu belirlendi

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan döneminde görev yapacak olan Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri de 22 asıl ve 22 yedek olmak üzere belirlendi.

Asıl üyeler arasında, Abdullah Dikel, Ali Bozkurt, Ali Yılmaz, Ayşegül Yıldız, Cemal Akkuş, Doç. Dr. Enes Battal Keskin, Elif Kibar Topçu, Fehmi Yıldız, Füsun Karakurt, Hızır Ofluoğlu, İrfan Koç, İsmail Aydoğdu, Mehmet Hanefi Yıldırım, Musa Bektaş, Mustafa Karlovalı, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sedat Demir, Serpil Savaş, Sevil Pamirol, Suat Gülçimen, Şenol Çulcu, Yüksel Köse yer aldı.

Yedek üyeler arasında ise, Servet Yeğit, Yaşar Yıldız, Mehmet Necati Şahin, Dr. Ümit Ecemiş, Ziya Aydemir, Mecbure Altun, Mustafa Güçyetmez, Fikret Alkan, Serap Ala Çelik, Murat Şen, Mahinur Makar, Ahmet Aydın, Meral Kuru, Mutlu Çınar, Levent Aşçı, Nedim Oruç, Nazım Gürak, Salih Avcil, İsmail Ese, Sami Çakmak, Mesut Çelebi, Saadet Okur yer aldı.

