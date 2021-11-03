Pandemi savaşçılarının anısı yaşatılacak

Korona virüs salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak bir park yapılacağını duyuran Nilüfer Belediyesi, parka yerleştirilecek sağlık anıtı için bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 7 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Ocak 2020’den beri dünya olağanüstü bir dönem yaşıyor. Covıd19 salgınıyla hayat ve iş yapma biçimleri tümüyle değişirken, dünya genelinde 4,7 milyon, ülkemizde ise 60 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Ülkemizde pandemi ile en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları da bu süreçte yaklaşık 500 şehit verdi. Nilüfer Belediyesi, bu süreçte görevi sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını geleceğe taşımak, onların mücadelesini kamusal alanda görünür kılmak ve bunu da özgün bir sanat yapıtıyla yapmak hedefiyle bir yarışma düzenliyor.

“Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Yapıt Yarışması”na katılmak isteyen sanatçıların, projelerini 7 Ocak 2022 saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekiyor. Ulusal çapta organize edilen yarışma, şartnamede belirtilen koşulları sağlayan tüm sanatçılara açık olacak. Yarışmada seçilecek eser, 29 Ekim Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik bir alanda tasarlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın adını taşıyacak parkta konuşlandırılacak. Parkın peyzajı da kamusal mekân ve hafıza arasındaki ilişkiye bütüncül bakabilmek adına, sanatçının görüşü alınarak yapıtla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yarışma jürisi ise, heykeltıraş Nilüfer Ergin Doğruer başkanlığında; mimar Hakan Demirel, Sanatçı İnci Eviner, sanat tarihçi Ali Kayaalp, küratör Bige Örer, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Danışmanı ve Peyzaj Mimarı Aslıhan Ayradilli ile Türk Tabipleri Birliği Covid19 İzleme Grubu Üyesi Kayıhan Pala’dan oluşacak.

Sonuçları 18 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak yarışmada birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü 30 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca 3 eserin sahibine de 10’ar bin liralık mansiyon ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartnameyi yarisma.nilufer.bel.tr adresinden edinebilir.

14 Mart Tıp Bayramı’nda Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ile birlikte Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki park alanında buluşarak, burada sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak bir park yapacaklarını açıkladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu parka yerleştirilecek anıt ile park projesinin eşzamanlı yürütüleceğini, bu nedenle yarışmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini söyledi.

Bu çalışma ile toplum sağlığı için mücadele eden sağlık emekçilerine olan şükran duygularını ifade etmek istediklerini kaydeden Başkan Erdem, “Ülkemizde işini yaparken virüse yakalanan yaklaşık 500 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Bu sürecin savaşçıları diyebileceğimiz sağlık emekçileri, çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Bu özverinin, onlara duyduğumuz minnetten ve sevgiden başka karşılığı yok. Bu park alanında yapılacak bir anıt ile bizim için birer ‘görev şehidi’ olan sağlık emekçilerinin anısını yaşatmak istiyoruz” dedi.

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