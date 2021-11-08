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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite sporlarında BUÜ’ye iki büyük ödül

İHA

Üniversite sporlarında BUÜ’ye iki büyük ödül

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla “25. Yıl Sporun Enleri Galası” düzenledi. 19962021 yılları arasında yurt içinde ve Avrupa Şampiyonaları’nda en fazla madalya ve en fazla faaliyete katılan üniversitelere ödüllerin takdim edildiği programda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Avrupa Şampiyonaları’na en fazla katılım sağlayan ve Avrupa Şampiyonaları’nda en fazla madalya kazanan üniversite seçildi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği “Sporun Enleri” Gala gecesinde BUÜ’ye iki büyük ödül kazandı. Federasyonun kuruluşundan itibaren geçen 25 yıllık süreç içerisinde yurt içinde ve Avrupa Şampiyonaları’nda en fazla madalya ile en fazla faaliyete iştirâk eden üniversitelere plaket takdimi yapıldı. BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ile BUÜ Spor Koordinatörü Prof. Dr. Erkut Tutkun’un hazır bulunduğu geceye spor camiasının önemli temsilcileri katıldı.
Düzenlenen törende federasyon yönetimi tarafından; 1996 yılından bu güne kadar Avrupa Şampiyonaları’na 32 faaliyet ile en fazla katılım sağlayan ve 39 madalya ile Avrupa Şampiyonaları’nda en fazla madalya kazanma başarısı gösteren BUÜ’ye iki ayrı alanda birincilik ödülü verildi. Programda yurtiçi organizasyonlarda en fazla yer alan ve yine yurtiçi organizasyonlarda en fazla madalya kazanan üniversitelere de plaket takdimi gerçekleştirildi.
Törenin sonunda konuşma yapan BUÜ Spor Koordinatörü Prof. Dr. Erkut Tutkun, ödüllerin alınmasında katkısı bulunan tüm öğrencilere, akademisyenlere ve üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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