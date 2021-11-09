Erkek kısırlığının en sık sebebi varikosel

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cevdet Karataş, evliliklerin yaklaşık yüzde 1520 kadarında istedikleri zamanda ve sayıda çocuk yapamama sıkıntısı yaşandığını belirterek, hakkında yanlış bilinenleri açıkladı.

Varikoselin en sık karşılaşılan ve mikrocerrahi ameliyatla en iyi netice elde edilen erkek kısırlığının sebebi olduğunu belirten Medicana Bursa Üroloji Uzmanı Op. Dr. Karataş, hastalığın testisleri drene eden spermatik venlerde kanın geriye kaçışı ile birlikte venlerin (toplardamarların) genişlemesi ve kıvrıntılı hal alması olarak tanımlanabileceğini söyledi. Çocuk sahibi olamama problemi ile gelen erkeklerde varikosel sıklığının yüzde 2040 aralığında olduğunu belirten Op. Dr. Karataş, bu oranın yüzde 90 sol taraf, yüzde 10 iki taraflı varikoselden kaynaklandığını belirtti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cevdet Karataş, sperm yapımında azalma, sperm hareketi, yapısı ve fonksiyonlarında bozulma ve testislerde küçülmeye sebep olan varikosel tedavisinde en güvenilir yöntem olarak kabul edilen “mikrocerrahi varikoselektomi” operasyonu hakkında da bilgi verdi. Mikrocerrahi varikosel operasyonunun kesinlikle basit bir cerrahi müdahale olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Karataş, mikrocerrahi varikoselektomide yüzde 99 ameliyat başarısı olduğunu söyledi. Karataş, “Yüzde 80 sperm parametrelerinde düzelme, yüzde 4470 seviyesinde fertilite (çocuk sahibi olma) gerçekleşmektedir. Ayrıca bu ameliyat sonrası komplikasyon oranları normal ameliyata göre oldukça azdır. Mikrocerrahi varikoselektomi de, sperm kanalı, lenf kanalları ve testis arteri korunur, ameliyat sonrası testislerde hidrosel (su toplaması şişmesi) oluşmaz. Normal ameliyatta olan yüzde 330 oranında hidrosel oluşabilir” dedi.

Normal cerrahi müdahalelerde varikoselin yüzde 515 nüksü gözlenirken, mikrocerrahi varikolektomide bu oranın yüzde bire düştüğünü sözlerine ekledi.

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