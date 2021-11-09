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Eski sevgiliye şiddet davasında, 'zorla götürme' görüntüleri dosyada

DHA

Eski sevgiliye şiddet davasında, 'zorla götürme' görüntüleri dosyada


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BURSA'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobile bindirip uzaklaştırdıktan sonra dövdüğü öne sürülen Emre Özer'in (33), kadını zorla araca bindirdiği görüntüler ortaya çıktı. Eğlence merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Emre Özen'in dava dosyasına kondu.
Olay, ekim ayında, Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla eğlence merkezinde eğlenen Burcu Can Eşmen'in, yanına hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. İddiaya göre Özer, tartıştığı Eşmen'i, kalabalığın arasından zorla çıkartıp, kapının önünde bekleyen tanıdığı Ozan B.´nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirip, uzaklaştı. Bu sırada, Emre Özer tarafından defalarca dövüldüğü öne sürülen Burcu Can Eşmen, aracın kapısını açıp inmeye çalıştı ancak Özer izin vermedi. Eşmen'in yardımına, Nilüfer ilçesinde, trafik ışıklarının olduğu yerde aracın duraklaması sonucu çığlığını duyan vatandaşlar yetişti. Otomobili durduran sürücü Ozan B. ile Emre Özer kaçarak uzaklaşırken hastaneye kaldırılan Burcu Can Eşmen ise darp raporu aldı.
'İKİMİZ BİRDEN DÜŞTÜK'
Eşmen'in, avukatı Cansu Zeytinoğlu ile birlikte şikayetçi olması sonucu Emre Özer ile Ozan B. yakalandı. Özer ifadesinde, "Burcu benim 2,5 yıllık arkadaşımdır. Ayrıldıktan sonra hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Daha sonra tekrar görüşmelere başladık. Benden maddi taleplerde bulunmaya başladı. Kendisiyle olay akşamı yemek yedik ve eğlence merkezine gittik. Kendisi çok alkollü idi. Eğlence merkezinden çıkarken yalpalamaya başladı. Ben de tuttuğum sırada ikimiz birden düştük. Kucaklayıp arabaya götürdüm. Yolda giderken sinir krizi geçirdi. Kapıları açmaya çalışı. Yolda arabadan inip bağırmaya başlayınca, hakkımda uzaklaştırma kararı bulunduğundan tedirgin oldum. Ozan arkadaşım olur. Alkollü olduğum için arabamı kullanmasını istedim. O da kabul etti. Herhangi bir tehdit ve kendisini alıkoymam yoktur" dedi.
Ozan B. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Ben, iş yerinde bazı günlerde vale olarak çalışıyorum. Emre beyi tanıyorum. O gece alkollü olduğundan benim arabayı kullanmamı istedi. Arabada yaşanan bağrışmadan sonra bayan araçtan indi. Suçsuzum" diye kendini savundu. Mahkemeye çıkartılan Emre Özer ile Ozan B. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, `hakaret´, `cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emre Özer tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'nde konurken, Ozan B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
EĞLENCE MERKEZİNDEN ZORLA ÇIKARMA ANI KAMERADA 
Öte yandan Emre Özer'in, tartıştığı Burcu Can Eşmen'i eğlence merkezinden kucağına alıp zorla çıkartıp kapıda bekleyen araca bindirmesi eğlence merkezinin kameralarına yansıdı. Görüntüler, dava dosyasına kondu.
    DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-11-09 12:12:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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